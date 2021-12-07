موسيماني يخلي مسئوليته حال رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رفض فكرة رحيل المالي أليو ديانج، لاعب فريق الكرة، في يناير المقبل؛ حال تجدد عرض احترافه، سواء في الدوري التركي أو الفرنسي، مؤكدا أنه يحتاج إلى خدماته في كأس العالم للأندية والتي ستقام في فبراير 2022.

وأضاف شبانة أن بيتسو موسمياني أكد في اجتماعه مع لجنة التخطيط مؤخرا، أن رحيل أليو ديانج سيضر بالفريق، مهما كان المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي، وحتى لو تم تعويضه بعناصر أفضل؛ سيكون من الصعب أن ينسجم مع الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية.

في سياق آخر، قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن اليو ديانج لاعب الفريق، سيعود إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، قادما من مالي، على أن ينتظم في المران الجماعي يوم الأربعاء.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز والتي أعقبها توقف للمسابقة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

واشتمل مران الأهلي على جزء بدني، وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين.

ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.