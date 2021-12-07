سيراميكا كليوباترا يكشف عن لاعبين طلب ضمهما من الزمالك

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، عن لاعبين طلب ناديه ضمهما من صفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية.



وقال البطاوي، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي، ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"طالبنا ضم محمد عبدالسلام ولكن المطالب المادية كانت مرتفعة وكذلك طلبنا ضم مروان حمدي".



وأتم المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، تصريحاته بقوله:"أتابع مروان حمدي وهو بنادي النصر حين واجهنا وهو مهاجم مجتهد ولديه مميزات كبيرة وتمنيت تواجده معنا ولكن المطالب المادية للزمالك كانت مرتفعة أيضًا".