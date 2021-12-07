الأغرب.. ركاب يدفعون طائرة على المدرج بعد تعطلها |فيديو

كما نتكاتف لدفع السيارة عند تعطلها، اضطرت مجموعة من الركاب في نيبال إلى النزول ودفع طائرة بعيدًا عن المدرج بعد انفجار أحد إطاراتها.

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الركاب في أحد مطارات نيبال يتكاتفون من أجل دفع الطائرة بعيدًا عن المدرج.



يظهر الركاب في المقطع وهم يحاولون دفع طائرة تابعة لشركة تارا إيرلاينز بعيدًا عن المدرج بعد أن انفجر الإطار الخلفي للطائرة على المدرج، وفقا لـ نيبال نيوز.

وقع الحادثة في مطار باجورا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الخاص بالحادث على الإنترنت بعدما نشره مستخدم يُدعى سامرات على تويتر.

حقق المقطع الصادم آلاف المشاهدات وردو الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أعرب بعض مستخدمي الإنترنت عن قلقهم بشأن سلامة الركاب، وانتقد البعض الآخر السلطات.