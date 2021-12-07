عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأغرب.. ركاب يدفعون طائرة على المدرج بعد تعطلها |فيديو

طائرة
طائرة

كما نتكاتف لدفع السيارة عند تعطلها، اضطرت مجموعة من الركاب في نيبال إلى النزول ودفع طائرة بعيدًا عن المدرج بعد انفجار أحد إطاراتها.

 

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الركاب في أحد مطارات نيبال يتكاتفون من أجل دفع الطائرة بعيدًا عن المدرج.

يظهر الركاب في المقطع وهم يحاولون دفع طائرة تابعة لشركة تارا إيرلاينز بعيدًا عن المدرج بعد أن انفجر الإطار الخلفي للطائرة على المدرج، وفقا لـ نيبال نيوز.

 

وقع الحادثة في مطار باجورا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الخاص بالحادث على الإنترنت بعدما نشره مستخدم يُدعى سامرات على تويتر.

 

حقق المقطع الصادم آلاف المشاهدات وردو الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أعرب بعض مستخدمي الإنترنت عن قلقهم بشأن سلامة الركاب، وانتقد البعض الآخر السلطات.

طائرة ركاب السيارة مواقع التواصل الاجتماعي مطارات الحادث الطائرة مقطع فيديو صادم آلاف المشاهدات تريند اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

وقع في شر أعماله.. اعتداء مجموعة من النساء على متحرش وتمزيق ملابسه|شاهد

حاول تجاوز السيارات.. سائق متهور يوثق حادث انقلاب سيارته بهاتفه..فيديو

وسط عاصفة تركية مدمرة.. لاجئة سورية تنجب مولودها في عرض البحر|صور

أم أربعة وأربعين.. شاهد امرأة تلد 44 طفلًا من أب واحد

بالـCV.. شاهد.. شاب يتسول فرصة عمل في الشوارع والنتيجة مفاجئة|صور

بسبب قرحة المعدة.. وفاة عروس قبل لحظات من زفافها إلى عش الزوجية

نشرة المنوعات | بركان لا بالما يطلق أنهارا من النار في السماء.. تحذيرات من أول أماكن زارها المصاب بمتحور أوميكرون.. سحلية بوجهين ولسانين.. وطفل بمهارات شيف كبير

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

ترشيحاتنا

وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية

7 موارد يتكون منها صندوق التمويل العقاري .. تعرف عليها

أسباب وعوامل الخطر لاضطراب طيف التوحد عند الأطفال

دعاء جميل في الصباح.. يفتح لك أبواب الرزق وييسر الأمور

الدحيل يطلب الاجتماع مع بن شرقي في قطر

التحالف العربي يعلن عن ضربة قوية لميليشيا الحوثي في صنعاء اليمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

مصرع واصابة 5 أشخاص في تصادم مروع على كوبري 15 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. ركاب يدفعون طائرة على المدرج بعد تعطلها |فيديو

ليلى ويسرا ونيللي وهنيدي.. نجوم مصر يضيئون البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية

وقع في شر أعماله.. اعتداء مجموعة من النساء على متحرش وتمزيق ملابسه|شاهد

رياح تصل إلى حد العاصفة.. لماذا حذرت الأرصاد من طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

خلاف انتهى بالحرق .. عامل يشعل النيران في شقيقته وزوجها وأولادها

في مهرجان البحر الأحمر.. هالة صدقي: أول مرة أزور السعودية| فيديو

التمويل العقاري .. التفاصيل الكاملة لطرح 507 وحدات سكنية بأقساط على 30 سنة

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ