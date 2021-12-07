لم تحسم أمرها.. هنا الزاهد مرشحة للبطولة النسائية في مسلسل مصطفى شعبان

خاص لصدى البلد

رشحت الجهة المنتجة لمسلسل ""دايمًا عامر" الفنانة هنا الزاهد للمشاركة في بطولة المسلسل مع مصطفى شعبان، المقرر عرضه في سباق رمضان 2022.

ولم تستقر هنا الزاهد على قبول الدور أو رفضه ، خاصة في ظل انشغالها الفترة الماضية بالعديد من الأعمال وهو ما لم يتح الفرصة لها لكي تأخذ قرارها الأخير.

لبلبة وصلاح عبد الله أحدث المنضمين

انضم النجمان لبلبة وصلاح عبد الله إلى بطولة مسلسل النجم مصطفى شعبان الجديد "دايمًا عامر"، إخراج مجدى الهوارى، والذى سيبدأ تصوير أولى مشاهده يوم 25 ديسمبر الجارى، ويواصل المخرج مجدى الهوارى اختيار النجوم المشاركين في العمل بجانب النجم مصطفى شعبان، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاستقرار على باقى الفنانين.

وتعاون النجم مصطفى شعبان مع المخرج مجدى الهوارى للمرة الأولى في فيلم "الوتر" الذى تم عرضه عام 2010، من تأليف محمد ناير، وشارك في بطولته غادة عادل، أروى جودة، أحمد السعدنى، سوسن بدر، أشرف زكى، فاطمة ناصر، محمد محمود، سعيد الصالح، وائل سامى، على حسنين.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعود مجدي الهوارى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللى ورانا" وبطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت.