رئيس مدينة دسوق بـ كفر الشيخ يتابع تطهير خطوط الصرف الصحى.. صور

تابع السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحى بالإضافة إلى إصلاح أخطار الصرف الصحى بمناطق متفرقة بالمدينة.

وأشرف على هذه الأعمال، أحمد عيسى نائب رئيس المدينة، والمحاسب أحمد سلطان، وأشرف داود، رئيس حي شمال وجهاز العمل المعاون لهم.

وتمت أعمال الصيانة خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيونى مدير المنطقة، والمهندس محمد جاويش رئيس شبكة الصرف ومنتصر عبد الرحيم، مسئول الصيانة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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