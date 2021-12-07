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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس يمنح درع الهيئة لسفيرة النرويج تقديرا لعلاقات البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى أمس المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السيدة سفيرة النرويج بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين اقتصادية قناة السويس ودولة النرويج وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.

تضمن اللقاء عرض المهندس يحيي زكي لاستراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية والخطط المستقبلية لجذب وتوطين الصناعات المستهدفة والتي أهمها التركيز على الحوافز المالية وتنفيذ المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني إلى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، كما استعرض رئيس الهيئة قدرات إقتصادية قناة السويس والتي تتضمن ٦ موانئ تطل على البحرين الأبيض والأحمر و٤ مناطق صناعية تضمن منطقتين صناعيتين متكاملتين.

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وقد أوضح المهندس يحيى زكي اهتمام المنطقة بمشروعات الطاقة وتحديداً استخدامات الهيدروجين الأخضر مما يعزز من تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية للتنمية المستدامة.

من جانبها أعربت سفيرة النرويج عن سعادتها بهذا اللقاء وما شهدته من خطط واعدة للاستثمارات بالمنطقة كما أثنت على قدرات مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP27 العام القادم وأعربت عن تقديرها لجهود مصر في هذا المجال وثمنت مقدار التعاون الذي يتم بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء منح المهنس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس درع الهيئة للسيدة سفيرة دولة النرويج بالقاهرة تقديراً للعلاقات بين الجانبين.

السويس قناة السويس وزيرة التخطيط الاستثمار اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية مناطق صناعية

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