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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستيراد لحظيا.. المركزي يوقع بروتوكول تعاون بشأن ميكنة تبادل البيانات والمستندات الخاصة

الاستيراد
الاستيراد

وقع البنك المركزي،  بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيا.

وذلك تماشيا مع توجه الدولة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Advanced Cargo Information )والذي يهدف إلى تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات التي يتم اتباعها للتعرف على هوية الأشخاص المتعاملين.

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وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة(الشباك الموحد)التابعة لوزارة المالية من خلال إنشاء منصة إلكترونية  من جانب شركة بنوك مصر بغرض استقبال مستندات وبيانات الشحنات الواردة الى مصر الكترونيا وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار أصول المستندات مما يساهم في سرعة إتمام العملية الاستيرادية و التخليص الجمركي والذى من شأنه تحسين و رفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية.

و يهدف البروتوكول الجديد تسهيل إجراءات العمليات الاستيرادية والتخليص الجمركي بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستوجب انتظار أصول مستندات وبيانات الشحنات الواردة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي مما يساعد أيضا على الحد من مخاطر عدم معرفة الأطراف المرتبطة بالعملية الاستيرادية والتأكد من مواصفات البضائع الواردة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
 

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