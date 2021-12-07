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محافظات

بمراكز القوصية ومنفلوط والغنايم والبداري

محافظ أسيوط: حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والميادين

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم شن حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والميادين بمراكز القوصية ومنفلوط والغنايم والبداري لاظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا الملف الهام لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة طبقاً للامكانات المتاحة مشيراً إلى أهمية تكثيف تلك الحملات بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

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كانت الوحدات المحلية بمراكز القوصية ومنفلوط والغنايم والبداري برئاسة كل من (هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري) ونوابهم كل في نطاق عمله قد شنت حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وتسوية الشوارع والميادين بالاضافة إلى الحملات الدورية واليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة وإزالة الأتربة بالشوارع والميادين وذلك باستخدام بسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية حيث تم رفع حوالى 143 طن قمامة ومخلفات من الشوارع ونقاط تجميع القمامة وتفريغها بالقلابات لنقلها بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن أعمال تسوية وتمهيد عدد من الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.


يذكر أن محافظ أسيوط، قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.

محافظ أسيوط عصام سعد حملات نظافة رفع المخلفات مركز القوصية مركز منفلوط الشوارع والميادين بأسيوط

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