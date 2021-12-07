اجتماع مع كيروش وتدريب تنشيطي.. ماذا فعل لاعبو مصر قبل لقاء الجزائر؟

منح الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اللاعبين راحة تامة بعد تناول وجبة الغذاء وحتى موعد مغادرة مقر الإقامة إلى ستاد الجنوب الذي يستضيف مباراة الجزائر ومصر في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب في العاشرة من مساء اليوم ( التاسعة في القاهرة )



وكان كارلوس كيروش قد عقد اجتماعًا مع اللاعبين صباح اليوم أعقبه تدريب تنشيطي في أحد القاعات المتخصصة بمقر الإقامة ، قبل أن يتناول اللاعبون غذاءهم ويخلدون للراحة.



ومن المقرر أن يجتمع كيروش وجهازه المعاون مرة أخرى مع اللاعبين قبل مغادرة الفريق لإلقاء تعليماته الأخيرة الخاصة بالمباراة.