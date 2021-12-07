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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 762 حكما وضبط 603 مخالفات مرورية و24 قضية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 762 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 134 حكم حبس جزئي، و 24 حكم حبس مستأنف، و 411 حكما بغرامات، و 189 حكما بمخالفات .

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وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية متنوعة شملت ضبط قضية سلع مجهولة المصدر ، بجانب ضبط 13 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 7 قضايا لعدم حمل الشهادة الصحية، فضلاً عن ضبط 3 قضية إستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية ، تم ضبط 603 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 93 مخالفة، وتحرير 118 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 115 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 141 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 111 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 18 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو وأقراص مخدرة ".

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما أنه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وكانت قد افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السبت الماضى ، مكتبة حى السلام الثقافية المجمع الخدمى بمنطقة الإيواء العاجل لمتضررى السيول فى حى السلام بوادى العلاقى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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