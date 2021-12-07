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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء.. فعاليات الجلسة العامة لمنتدى الطاقة النووية الروسى المصري

صدى البلد

تناقش الجلسة العامة بمنتدى الطاقة النووي الروسى المصرى، تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ  بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية الذى يتحدث عن أهمية مشروع الضبعة للطاقة النووية للاقتصاد المصرى ومكافحة التغير المناخى .

جاء ذلك خلال منتدى الطاقة النووية المصري الروسى بالتعاون مع هيئة المحطات النووية،

ومن المقرر أن يناقش المنتدى أخر مستجدات أعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ومستوى الجودة و معايير الأمان النووى بالمحطة، والمواصفات الخاصة بتمصير المحطة النووية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى بناء مشروع الضبعة.


ويناقش المنتدى تمصير المعدات والادوات المستخدمه فى المشروع والاحتياجات والمواد المستخدمة واحتياجات المشروع من خطوط و مواسير.

ووقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي، بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر،  في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار ،ستقوم  روسيا بالتمويل بنسبه  85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية.ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.

منتدى الطاقة النووي الروسى المصرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الكهرباء هيئة المحطات النووية محطة الضبعة

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