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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مفاجأة مدوية في سعر iPhone SE 3.. و Bitmart للعملات المشفرة تعوض عملائها بـ196 مليون دولار بعد اختراقهم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تسريبات: شاومي Xiaomi 12 يحصل على دعم الشحن السريع بقوة 120 واط


تقترب شركة شاومي الصينية من إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 12 الرائدة ، حيث أكدت أحدث التسريبات أنه ربما يتم الإعلان عنها رسميا في نهاية شهر ديسمبر الحالي، مثل سابقتها، كما أن الهواتف ستصدر بإمكانات ومواصفات منافسة لهواتف شركة سامسونج وبأسعار أرخص.  

 

ما يعادل 150 مليون زجاجة.. بلاستيك بنك: جمع 2700 طن في 2021


عقدت مؤسسة بلاستيك بنك حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم، للاعلان عن نتائج أعمالها للعام الحالي بالإضافة إلى خططها المستقبلية في إطار الحد من التلوث البلاستيكي في مصر ورفع الوعي بالآثار السلبية الناتجة عنه.

 

مفاجأة مدوية في سعر هاتف آيفون iPhone SE 3 المنتظر


تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق هاتف آيفون iPhone SE 3 للفئة المتوسطة، والذى يتم إصداره ضمن فئة SE الفئة الأرخص ثمنا في جميع منتجات آبل، حيث كشفت تقارير أن الهاتف قد تم جدولته ليتم إصداره في الربع الأول من العام المقبل 2022 .

 

شركة Bitmart للعملات المشفرة تعد مستخدميها بتعويضهم بـ196 مليون دولار بعد اختراقها


قالت منصة تداول العملات المشفرة Bitmart إنها ستقوم بتعويض العملاء الذين تم اختراق حساباتهم منذ أيام، وإنها ستقوم بدفع حوالي 196 مليون دولار من أموال الشركة الخاصة لتعويض الضحايا الذين تم سرقة أموالهم في خرق أمنى يعتبر الأسوأ على الإطلاق.

 

فيفو تعتزم إطلاق نسخة 5G من هاتف الفئة المتوسطة Vivo Y33s .. مواصفات


كشفت تسريبات عن تخطيط شركة فيفو الصينية لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Vivo Y33s للفئة المتوسطة والتي تشمل عددا من الترقيات والتحسينات الخاصة بمواصفات الهاتف، خاصة فيما يتعلق بالمعالج والبطارية، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .

 

تسريبات تكشف أول صور رسمية لسلسلة تابلت سامسونج Galaxy Tab S8.. مواصفات


كشفت تسريبات أول صور رسمية لأجهزة التابلت Galaxy Tab S8 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع إصدارها مع بداية العام المقبل 2022، والتى ستحصل على عدد من التقنيات الرائدة منها معالجات جبارة وبطاريات بسعة كبيرة.

 

أخبار التكنولوجيا سعر iPhone SE 3 هاتف آيفون Bitmart عملات مشفرة شاومي Xiaomi 12 فيفو سامسونج

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