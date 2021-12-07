محافظ الغربية يناقش سبل التعاون مع الشركة المصرية لتطوير المخلفات الصلبة

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال اجتماع له مع الشركة المصرية لتطوير المخلفات الصلبة، مقترح الشركة لتنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة بطاقة تقديرية ٣٠٠٠ طن في اليوم.

ويأتي ذلك وفقاً لتقديرات الشركة لتراكمات القمامة اليومية بالمحافظة، بحضور اللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة ، حيث تطرق الاجتماع للمتطلبات المالية، الفنية والقانونية.

وعرضت الشركة تجاربها في عدد من محافظات الجمهورية وكذلك خارج مصر في بعض الدول العربية ، كما أوضحت أن دور المحافظة سيقتصرعلى الجمع فقط لتتولى الشركة بعد ذلك عمليات المعالجة والتخلص الصحي الآمن للمخلفات دون الحاجة إلى نقل كل المخلفات إلى المدفن الصحي بالسادات.