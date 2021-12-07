الغرفة الألمانية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الشراء الموحد

وقعت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.



وقال عماد غالي رئيس الغرفة - في بيان صادر عن الغرفة اليوم - إن مذكرة التفاهم مع هيئة الشراء الموحد تهدف إلى تعزيز التعاون في تصنيع وتوزيع الأدوية والاستثمار بالقطاع الصحي في مصر.

وأضاف أن مصر تعد من أبرز الدول جذبا للاستثمارات في الرعاية الصحية وصناعة الأدوية خاصة في ظل العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية لتحسين القطاع الصحي وفق رؤية الدولة 2030.



ووجه غالي الدعوة لجميع الشركات الألمانية للتواجد ضمن معرض أفريقيا للرعاية الصحية المقرر إقامته في منتصف العام المقبل بمصر.



ومن جانبه، قال فرانك هارتمان السفير الألماني في مصر إن تنمية القطاع الصحي في مصر يعد أمرا هاما وذلك لتنفيذ خطة التنمية المستدامة مشيدا بالمبادرة الصحية الرئاسية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية وخاصة مبادرة القضاء على فيروس سي ومبادرة 100 مليون صحة.



وبدوره، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد إن الهيئة بدأت التعاون مع الغرفة الألمانية منذ 5 سنوات ونجحت الشركات الألمانية خلال تلك الفترة في تجاوز التحديات وإتمام الصفقات عبر تقديم أسعار مناسبة وجودة مرتفعة.



وتعد هيئة الشراء الموحد هيئة مصرية اقتصادية لتأمين الوصول العادل للخدمات الصحية عن طريق تقييم التكنولوجيا الطبية والشراء والإمداد وتتبع رئاسة مجلس الوزراء المصري وتهدف إلى ضمان الوصول العادل لمنتجات التكنولوجيا الطبية والصحية من خلال إجراء التقييم التكنولوجي المبني على الأسس العلمية وعمليات شراء ذات كفاءة استراتيجية وإدارة عمليات سلاسل الإمداد.



وتابع زيدان أن الشركات الألمانية ستواجه خلال الفترة المقبلة منافسة كبيرة مع الشركات الاخرى التي تقدم أسعار متميزة يصعب منافستها وعلى الشركات الألمانية أن تضع استراتيجية للمنافسة مع النظر لأهمية السوق المصري لأنه مركز لنفاذ الأدوية والأجهزة الطبية إلى الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

