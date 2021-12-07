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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب.. هاشتاج منتخب مصر يتصدر تريند تويتر قبل مواجهة الجزائر

منتخب مصر
منتخب مصر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “منتخب مصر”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، لتشجيع ودعم منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة مع منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

 

وتصدر هاشتاج “منتخب مصر” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات والرسائل التحفيزية من قبل رواد السوشيال ميديا لتشجيع منتخب مصر قبل المواجهة مع الجزائر في مباراة مساء اليوم، كالاتي:

 

 

ويرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام المنتخب الجزائري الذي سيرتدي قميصا أخضر وشورتا وجوارب بيضاء خلال مباراة الفريقين معا اليوم الثلاثاء فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمباراة الجزائر مع مصر الذي عقد صباح أمس بستاد الجنوب الذي يستضيف مباراة اليوم.

 

حضر الاجتماع عن المنتخب المصري وائل جمعة مدير الفريق ومحمد صلاح المدير الإداري ود محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

 

استعرض الاجتماع كالعادة كل الترتيبات الخاصة بالمباراة تحكيميا وطبيا وأمنيا وإعلاميا من خلال فريق كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

 

ويستعد المنتخب الوطني للقاء الجزائر في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

 

واكتسح منتخب مصر، نظيره السوداني بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد رأس أبو عبود ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، يوم السبت.

 

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

هاشتاج “منتخب مصر” منتخب مصر منتخب الجزائر الجزائر بطولة كأس العرب كأس العرب

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