كأس العرب.. هاشتاج منتخب مصر يتصدر تريند تويتر قبل مواجهة الجزائر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “منتخب مصر”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، لتشجيع ودعم منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة مع منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

وتصدر هاشتاج “منتخب مصر” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات والرسائل التحفيزية من قبل رواد السوشيال ميديا لتشجيع منتخب مصر قبل المواجهة مع الجزائر في مباراة مساء اليوم، كالاتي:

بمناسبه مباراة اليوم بين منتخب مصر و الجزائر .. هدف عبدالشافي العالمي pic.twitter.com/XO47aN2GPp — عمرو جابر (@AmrGaber1911) December 7, 2021

كلمتين قبل ماتش الجزائر

احنا هنلاعب منتخب الجزائر المحلي بدون محترفينه وحتى المدرب جمال بلماضي مش هو ال بيقود الفريق فالدوحه

ماتش حلو وحلو اننا بنكسر جو هنقابل جزائر وكده، بس بلاش تهويل للموضوع لا منتخب مصر كامل ولا حتى منتخب الجزائر ومدربه كاملين👌

ومصر هتكسب عموما❤️#منتخب_مصر — Meroahmed (@Meroahmed60yah1) December 7, 2021

لأول مرة منذ بداية كأس العرب الملعب سيكون ممتلئا عن آخره بعد نفاذ تذاكر المبارة



بذكريات أم درمان يواجه منتخب #الجزائر 🇩🇿 نظيره منتخب #مصر 🇪🇬 من أجل صدارة المجموعة الرابعة 💪

لكن الأهم هو الحفاظ على العلاقة المتميزة بين الشعبين

الشقيقين❤️

ماهي توقعاتكم لنتيجة المباراة ؟ 😍🔥 pic.twitter.com/i2s8HS9HLf — Ayman Ayman (@Ay20532121Ayman) December 7, 2021

ويرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام المنتخب الجزائري الذي سيرتدي قميصا أخضر وشورتا وجوارب بيضاء خلال مباراة الفريقين معا اليوم الثلاثاء فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمباراة الجزائر مع مصر الذي عقد صباح أمس بستاد الجنوب الذي يستضيف مباراة اليوم.

حضر الاجتماع عن المنتخب المصري وائل جمعة مدير الفريق ومحمد صلاح المدير الإداري ود محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

استعرض الاجتماع كالعادة كل الترتيبات الخاصة بالمباراة تحكيميا وطبيا وأمنيا وإعلاميا من خلال فريق كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

ويستعد المنتخب الوطني للقاء الجزائر في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

واكتسح منتخب مصر، نظيره السوداني بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد رأس أبو عبود ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، يوم السبت.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.