بسبب الطقس السيئ.. غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة

قررت هيئة ميناء الإسكندرية غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة في تمام الساعه السادسه والنصف من مساء اليوم لحين تحسن الأحوال الجوية.

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وأشارت الهيئة في بيان أن هذا يأتي نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج و الضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.