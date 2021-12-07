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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدا.. تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية ومطروح لسوء الأحوال الجوية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة غدا بناءا على قرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بجميع معاهد المحافظة ( طلاب ومعلمين )نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، تاجيل امتحان اللغة الانجليزية وتكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي الى يوم الأحد القادم ١٢ ديسمبر.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً "الأربعاء" بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد،  تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي الذي كان مقررًا أداؤه غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن.

وأشار إلى أنه سيتم أداء امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين المقبل  13 ديسمبر 2021.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

المعاهد الأزهرية مطروح تعطيل الدراسة الاحوال الجوية الاسكندرية

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