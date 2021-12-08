اقتصاد السعودية| الأكاديمية المالية تشارك في اليوم المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول

شاركت الأكاديمية المالية في المفتوح للتوظيف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، من خلال جناح تضمن وسائل عرض اطلع من خلالها الزوار على دور الأكاديمية في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، إضافة إلى مبادرة تأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل في القطاع المالي وأبرز البرامج التدريبية المالية وأهم الشهادات المهنية الأساسية للطلاب والخريجين، بالإضافة الى فرص التدريب التعاوني للطلاب.



وكان جناح الأكاديمية المالية في مقدمة أجنحة الأجهزة الحكومية المشاركة في معرض وفعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي يقام خلال الفترة من 6 - 9 من ديسمبر الجاري، وحظي بإقبال كبير من قبل الطلاب والزوار.



وزار نائب رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال افتتاحه المعرض أمس، جناح الأكاديمية واطلع على محتوياته، مستمعاً لشرح عن دور الأكاديمية في تدريب الكفاءات الوطنية بتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية، وتحديد الجدارات والمعايير ومنح الشهادات المهنية بتطوير وتقديم برامج مختصة لسد الثغرات في الجدارات، إضافة إلى مبادرة تأهيل الخريجين لسوق العمل في القطاع المالي.



ويهدف المعرض إلى تعريف طلاب الجامعة بوجه عام والخريجين منهم على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوفرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وزيادة معرفتهم بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها المتجددة والمتطورة.

كما تساعد الفعاليات الطلاب الجدد بالجامعة في تكوين صورة واضحة فيما يتعلق بالاختصاصات الأكاديمية المناسبة لقدراتهم العلمية وميولهم الشخصية، واختيار الاختصاص وفقاً للمعايير الموضوعية.