فريق "أزهريون على المنهج" يلقي محاضرة بكلية التمريض جامعة الأزهر

عقد فريق "أزهريون على المنهج" بجامعة الأزهر، محاضرة علمية بعنوان "النظافة الشخصية في ضوء السنة النبوية"، بكلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي ألقاها كل من: الشيخ محمود ربيع حسن، والشيخ محمد الشاذلي، بحضور الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأكدت الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، حرص الكلية على تنظيم مثل اللقاءات الثقافية، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لتوعية الطالبات، مشيرة إلى أن الكلية تحرص على تحمل مسئولياتها تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتة إلى أنها قامت بزيارة ميدانية لمستشفى 57357 بجانب قيام طالبات الكلية بقوافل توعوية شملت المدارس والشركات؛ بهدف بث الوعي المجتمعي خلصة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا.



وألقى الشيخ محمد الشاذلي كلمة حث فيها على قيمة النظافة وأنها أهم القيم الإسلامية، والإسلام ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الإيمان، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام بالغ في الشريعة الإسلامية، كما أنها عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه.



وتناول الشيخ محمود ربيع، آداب النظافة الشخصية في حياة الرسول ﷺ والتي يجب علينا القيام بها؛ امتثالا بالنبي ﷺ، لأنه ﷺ حث على أن يكون المسلم نظيفا في بدنه وثوبه ومكانه، واستدل على ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة.



واختتم اليوم ببعض الأسئلة المطروحة من قِبل الطالبات وبفقرة إنشاد وتحدّثن بعض الطالبات عن النظافة الشخصية في العلم الحديث.

فريق أزهريون على المنهج في كلية التمريض

فريق أزهريون على المنهج في كلية التمريض