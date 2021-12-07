الصحة: متحور أوميكرون ليس بالشدة التي نخاف منها..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، ان مصر تستهدف الوصول إلى تلقيح أكثر من 40% من السكان بنهاية العام الحالي.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أننا نواصل زيادة فتح أكبر قدر من مراكز التطعيم بلقاحات كورونا في مختلف المحافظات للتيسير على المواطنين.

وتابع حسام عبد الغفار، أننا نعمل على تنفيذ في أقرب وقت حملة طرق الأبواب للوصوال إلى كل قرى مصر لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

التطعيم داخل المترو والمولات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن نقاط تلقي اللقاح داخل المترو والمولات وأماكن التجمعات لا يشترط فيها التسجيل المسبق على موقع الوزارة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العالمية حتى الأن تشير إلى تأثير متحور أوميكرون ليس بالشدة التي نخاف منها.