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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: متحور أوميكرون ليس بالشدة التي نخاف منها..فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، ان مصر تستهدف الوصول إلى تلقيح أكثر من 40% من السكان بنهاية العام الحالي.

 

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أننا نواصل زيادة فتح أكبر قدر من مراكز التطعيم بلقاحات كورونا في مختلف المحافظات للتيسير على المواطنين.

 

وتابع حسام عبد الغفار، أننا نعمل على تنفيذ في أقرب وقت حملة طرق الأبواب للوصوال إلى كل قرى مصر لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

 

التطعيم داخل المترو والمولات

وأشار  المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن نقاط تلقي اللقاح داخل المترو والمولات وأماكن التجمعات لا يشترط فيها التسجيل المسبق على موقع الوزارة.

 

وأكد  المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العالمية حتى الأن تشير إلى تأثير متحور أوميكرون ليس بالشدة التي نخاف منها.

 

وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار وزارة الصحة المتحدث باسم وزارة الصحة الصحة والسكان

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