كلية علوم ذوى الإعاقة بجامعة الزقازيق تنظم احتفالية اليوم العالمي لذوى الهمم

نظمت كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم ، تحت إشراف وبحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور إيهاب الببلاوى عميد الكلية ، ووكلاء ومدير عام الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري .

أشاد الدكتور عثمان شعلان بالتنظيم المتميز للحفل ، مؤكداً على توفير الجامعة لكل الدعم والتسهيلات وتوفير سبل الراحة وسهولة الانتقالات لذوي الهمم داخل الجامعة، والحرص علي تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم لتيسير العملية التعليمية لهم، ومعرباً عن سعادته بالدور الذى تقوم به الكلية في خدمة المجتمع المحلى ، مقدماً سيادته الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل وتدريب الأطفال ذوي الهمم.

وأعربت الدكتورة جيهان يسرى عن بالغ سعادتها بالتفاعل الذى لمسته من المشاركين والجهاز الإدارى والطلاب خلال الحفل ، مؤكدةً أن جامعة الزقازيق بقيادة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان تولي اهتمامًا بالغاً بطلابها من ذوى القدرات الخاصة وتقدم لهم الرعاية والاهتمام لأن لديهم القدرة والإرادة والتحدي على الإنتاج والعمل.

وقد قدم فقرات الحفل بعض الأطفال من ذوي الهمم المترديين على المعامل المتخصصة بالكلية والتى تسهم بشكل فعال في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه لأصحاب الهمم وأسرهم من خدمات مجانية لكافة أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية وصعوبات التعلم واضطراب التوحد لجميع الأعمار بمقر الكلية، من خلال معامل التكامل الحسي، والتربية البدنية، والتدريبات السمعية، والتقييم والقياس، والعلاج بالفن، وتنمية المهارات.

وفى ختام الحفل قام الدكتور عثمان شعلان بتسليم هدايا للأطفال من ذوى الهمم المشاركين فى عروض الحفل تقديراً على أدائهم الفريد ومشاركتهم المتميزة خلال اليوم .

وعلى هامش الحفل قامت الدكتوره هند حازم عضو مجلس النواب بتسليم درع تكريم للمعيدة يارا نبيل المعيدة بكلية التجارة بالجامعة من مرضى الضمور العضلى ، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، و الدكتور هلال عفيفى عميد الكلية ، وذلك تقديراً لها ولكفاحها وتمثيلها المشرف لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة لحثهم على المثابرة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز والتقدم فى كافة المجالات .

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