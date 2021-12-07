تعليق ناري من أحمد موسى على تشكيلة منتخب مصر أمام الجزائر.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى، اندهاشه من تشكيلة منتخب مصر أمام الجزائر، معلقًا :" مش عارف ليه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لم يبدأ المباراة بـ مصطفى فتحى ، وليه مش أحمد رفعت ، وليه قفشة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاء المنتخب أمام الجزائر من المباريات القوية، وكان على المدير الفنى للمنتخب أن يبدأ بـ تشكيلة قوية.

ولفت إلى أن المنتخب عليه أن يقدم مباراة قوية، وأنه فى حالة هزيمة المنتخب سيلتقى بـ المغرب، اوقى منتخب بالبطولة.

وقد أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.

وأجرى كيروش 3 تغييرات على التشكيل الذي فاز بخماسية دون رد على السودان، أولها عودة حمدي فتحي على حساب أحمد سيد "زيزو".

وكذلك، عاد محمد شريف إلى خط الهجوم على حساب أحمد رفعت، فيما عاد أكرم توفيق على حساب عمر كمال عبد الواحد.

وضم التشكيل كل من.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أحمد فتوح

الوسط: أيمن أشرف – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: محمد شريف – مروان حمدي – حسين فيصل

البدلاء: محمد صبحي – محمود جاد – أحمد ياسين – عمر كمال عبد الواحد – مروان داوود – أحمد رفعت – مصطفى فتحي – مهند لاشين – محمد عبد المنعم – أسامة فيصل – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو"