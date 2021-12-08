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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-12-2021

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8-12-2021، بحسب أسعار إغلاق الامس، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة  في لدي محلات الصاغة.


وبحسب موقع "إيجيبت جولد برايس، المتخصص في اسعار الذهب، فقد  بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 895 جنيها.

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أسعار الذهب 

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 671 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 783 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 522 جنيها.


وبحسب ذلنت الموقع بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.83 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 894.9 ألف جنيه .

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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