العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يكرم مديرية الشباب

كرم الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وذلك فى احتفالية أقيمت بالمعهد فى ختام أولى تدريبات برنامج مشواري لتنمية مهارات وقدرات طلاب المعهد وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وجاء ذلك بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف اللواء وكيل الوزارة إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، منال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، وإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.

عبر الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، عن سعادته ببدء سلسلة من التدريبات المتميزة لطلاب المعهد، وذلك في ظل التعاون المشترك والبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي لتدريب الشباب على المهارات التي تساعدهم لدخول سوق العمل المهارات الشخصية مهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل.

وكرَّم عميد المعهد العالي بكفر الشيخ، حسن الدسوقى المدرب المعتمد من قبل وزارة الشباب، مقدماً الشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة على المجهود الرائع الذى بذل فى تقديم تدريب مشوارى لأول مرة بالمعهد.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن امتنانه عن التعاون المشترك مع المعهد فى إطار برتوكول التعاون، مشيراً إلى أن تدريب مشوارى يهدف إلى تمكين الشباب من اقتحام سوق العمل ، ويعمل على إكساب النشء والشباب المهارات الحياتية، والمهارات الشخصية مهارات التعامل مع الآخرين مهارات الإبداع والابتكار مهارات الجاهزية للعمل بالإضافة إلى امتلاك المديرية نخبة مختارة من المدربين المنفذين للمشروع.

وأضاف الكنانى أن برنامج مشوارى له إسهام فى تنمية قدرات الشباب على تنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

جاء ذلك بحضور أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الدكتور محمود عطية بالي، وكيل المعهد العالي للتدريب ورعاية الشباب، ومحمد إسماعيل، مشرف عام وزارة التعليم العالي.

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