محافظ كفر الشيخ يتفقد تبطين وتأهيل ترعة الشاكرية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشاكرية غرب مدينة كفر الشيخ والممتدة حتى قرية محلة موسى.

وأشاد بالأعمال الجارية في كافة قرى المحافظة لتبطين 125 ترعة، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة الطريق المار أمام سوق الجملة حتى شارع صبري القاضي، لتيسير الحركة المرورية، وربط شرق بغرب المدينة بقرى مركز كفر الشيخ، من أعمال التطوير التي تشهدها عاصمة المحافظة، سواء توسعة الطرق والشوارع وأعمال الرصف وأعمال التجميل، موجهاً بسرعة الانتهاء من توسعة الطريق.

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