المباراة تشتعل.. السولية يتعادل لمصر أمام الجزائر بكأس العرب

أدرك منتخب مصر الأول لكرة القدم التعادل أمام الجزائر في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لكأس العرب في قطر2021.

وسجل الهدف عمرو السولية فى الدقيقة بعد الرجوع لتقنية الفار ليحتسب الحكم ضربة جزاء للفراعنة ويسددها السولية فى الزاوية اليمنى للحارس الجزائري ريس امبولحي فى الدقيقة 60.

سجل الهدف توجاي محمد امين فى الدقيقة 20 من زمن المباراة بعد استقبال الكرة العرضية من الجانب الايمن ليسدد الكرة أرضية على يمين محمد الشناوي .

وضمن منتخب مصر ونظيره الجزائري التأهل لربع نهائي كأس العرب، والمباراة تحدد صاحب المركز الأول والثاني لتحديد الطرف الثاني في ربع النهائي.