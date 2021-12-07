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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريم صبري: عملية تحويل المسار مناسبة لمن يعاني من السكر..فيديو

كريم صبري
كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير، إن عملية تحويل المسار مناسبة لمن يعاني من السكر او لأصحاب الأوزان الكبيرة، ولمن يعاني من مشاكل في المفاصل مثل الخشونة. 


وتابع "صبري"، خلال  حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان تحويل المسار تعمل على تقليل كمية الأكل وزيادة الشيع، خاصة أن العملية تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، ويتم العمل على وتجرى العملية بالمنظار من خلال فتحات صغيرة ، والاقامة لا تتعدى الـ12 ساعة في المستشفى. 


وتابع ان بعض مرضى السمنة يعانوا من تقطع النفسي، أو الشخير الحميد ، وفي هذه الحالة  يجب إجراء جراحات السمنة المفطرة  في مكان مجهز على أعلى مستوى، لتجنب أي أضرار قد تحدث من هذه العملية. 

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، إن جراحة تحويل المسار بالمنظار، يجب أن تجرى من خلال فريق تخدير محترف، لكي يكون بإعطاء الأدوية التي تساعد على تخدير أصحاب مرضى السمنة بشكل موفق. 


وتابع "صبري"، أن جراحات السمنة  تجرى في وقت صغير، ويستطيع المريض العودة إلى حياته الطبيعة خلال 12 ساعة فقط من إجراء العملية. 


 ولفت إلى أن جراحات السمنة متقدمة، وفي حاجة إلى مهارة طبية على أعلى مستوى، وتقنية حديثة من مناظير وادوات  كبيرة، خاصة ان مرضى السمنة في الغالب يعانون من بعض الأمراض الأخرى مثل السكر، وعدم انتظام النفس. 



قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير،  إن السن المناسب لإجراء جراحة السمنة يبدأ بعد الـ11 عامًا، مشيرًا إلى أن عملية التكميم مناسبة لكل الأعمار، لأنها من العمليات السهلة  التي لا تؤثر على الامتصاص،  وتعمل على تقليل حجم الوجبات وزيادة الشبع.


وتابع "صبري"، ، ان التكميم مناسبة لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو ، ويعاني من اضطراب النفس أثناء النوم ، او الإصابة بالسكر، مشيرًا إلى أن جراحات السمنة مناسبة حتى 65 عامًا، ولكن لابد من إجراء بعض الاختبارات الصحية للإجراء العملية بسلامة. 


وتابع أن  جراحات السمنة تعمل على تقليل نسبة السكر إلى المعدل الطبيعية، ومن الممكن ان تعمل على العلاج من السكر ، ولكن يجب إجراء بعض الفحوصات المتخصصة التي تكشف مدى الاستفادة من جراحات السمنة قبل اجرائها. 
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كريم صبري جراحات السمنة تحويل المسار تكميم المعدة اخبار التوك شو

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