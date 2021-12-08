مناقشة كتاب "تحرير المرأة" لقاسم أمين بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوه بفرع ثقافة الاسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "تحرير المرأة بمناسبة ذكرى ميلاد قاسم أمين".

حاضر فى الندوة حمدى السيد وذلك بمدرسة القصاصين الثانوية المشتركة، تضمنت الحديث عن كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين ودوره في الإصلاح الاجتماعي، أثار ضجةً كبيرةً وقت ظهوره ليس فقط بين أوساط المثقفين ولكن أيضًا بين عَامَّة الناس؛ نظرًا لتناول الكتاب موضوع المرأة بصورة غير مألوفة لما تدرجت عليه الأدبيات الاجتماعية المصرية السائدة في ذلك الوقت.

حاول قاسم أمين في هذا الكتاب أن يلفت النظر إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعيشها المرأة المصرية آنذاك، إذ كانت تعاني قهرًا اجتماعيًّا نابعًا من العادات والتقاليد الموروثة المرتبطة في أحيان كثيرة بالفهم الخاطئ للموروث الديني والقواعد الأخلاقية السليمة، وقد تطرق قاسم أمين لهذه الأوضاع التي فرضت قيودًا على حركة المرأة داخل مجتمعها ووطنها، ومنعتها من تأدية دورها النهضوي في بناء الأمة من أجل فهمها وتشخيصها، ومن ثمة معالجتها وإصلاحها.