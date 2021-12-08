الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر لصدى البلد: كليتنا الوحيدة في مصر والشرق الأوسط وأغلب الخريجين يجدون فرص عمل مناسبة

الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر لصدى البلد:

كليتنا الوحيدة في مصر والشرق الأوسط ونقدم إنجازات كبيرة للمجتمع

الكلية تخدم المجال الزراعي والبيئة والري والصرف والتصنيع الغذائي

أغلب خريجي كلية الهندسة الزراعية يجدون فرص عمل مناسبة

هناك ما يقرب من 20 فرصة عمل متنوعة لخريجي كلية الهندسة الزراعية

كشف الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، سبب انفراد مصر بهذا التخصص داخل مصر وفي الشرق الأوسط، وأفصح كذلك عن مشاريع التخرج لهذا العام، وجهود الكلية في خدمة المجتمع ومشاركتها في المعارض المختلفة، في حوار خاص لموقع "صدى البلد".

إلى نص الحوار…



هل فعلاً لا توجد كلية للهندسة الزراعية إلا في جامعة الأزهر؟

نعم، لا توجد كلية متخصصة في الهندسة الزراعية قائمة بذاتها إلا في جامعة الأزهر، وذلك في مصر والشرق الأوسط، والسبب يكمن في أن جامعة الأزهر ، دائما ما تكون متقدمة في مواكبة التطورات، وذلك لاحتياج الدولة للتوسع الأفقي بوزارة الزراعة ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك مشروع مليون ونصف فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، وحرمان مصر من المعدات والآلات الكبيرة نظرًا لتفتت الحيازة، مشددًا على أن الزراعة لا تتقدم إلا بالهندسة الزراعية.



وما هو الفرق بين كلية الهندسة الزراعية وكلية الزراعة؟

الفرق بين كلية الزراعة والهندسة الزراعية، هو أن كلية الزراعة تعمل علي خدمة القطاع الزراعي من محاصيل وغيرها من الإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي والعمل علي النبات نفسه، أما كلية الهندسة الزراعية، فهي كلية تطبيقية تعمل علي خدمة المجال الزراعي ومجال البيئة والري والصرف والتصنيع الغذائي والمنشآت الزراعية والآلات والقوة الزراعية.



وماذا عن دور الكلية في خدمة المجتمع؟



دور كلية الهندسة الزراعية في جامعة الأزهر لخدمة المجتمع والبيئة، يكمن في إنجاز العمليات الزراعية في وقت قليل جدا، علاوة على توفير الأيدي العاملة وتغذية العمالة إلى قطاع الصناعة بدل الزراعة، وتدوي المخلفات لإنتاج الكومبست والسماد العضوي، والتخلص من ظاهرة السحابة السوداء، وتحلية مياه البحر للشرب، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي لاستخدامها في الزراعة، وزيادة المسطحات الخضراء في المدن الجديدة، وتطوير خطوط الإنتاج في مجال التصنيع، ورفع كفاءة المنتج الزراعي، ورفع كفاءة المنتج أثناء التداول والتخزين، ورفع الاستفادة من وحدة المساحة، ورفع الاستفادة من وحدة المياه.

هل هناك سوق عمل جيدة لخريجي الكلية ؟

نعم ، سوق العمل متوفرة جداً، والدليل أن أغلب خريجي كلية الهندسة الزراعية، يجدون فرص عمل مناسبة لهم فور التخرج، وتساعدهم في إيجاد فرص عمل كليتهم التي تخرجوا منها.



وما مجالات سوق العمل للخريجين؟

هناك مجالات عمل كثيرة لخريجي كلية الهندسة الزراعية، نسلط الضوء على أهمها، فيما يلي:



1 - معيد بالكلية أو الأقسام المناظرة بالكليات الأخرى

2 - مساعد باحث في المراكز البحثية المتخصصة

3 - محطات الميكنة الزراعية التابعة لقطاع الزراعة

4 - مهندس هندسة زراعية بوزارة الزراعة

5 - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

6 - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

7 - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة

8 - العمل كخبير هندسة زراعية بوزارة العدل

9 - الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الزراعية

10 - توكيلات بيع الآلات والجرارات الزراعية

11 - مراكز خدمة صيانة الآلات والجرارات الزراعية

12 - شركات مكافحة الحشرات والقوارض

13 - شركات تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء

14 - مدرس بالمدارس الثانوية الزراعية

15 - مهندس هندسة زراعية بمحطات حصاد وفرز وتدريج المحاصيل وإعداد التقاوي

16 - مهندس هندسة زراعية بمزارع إنتاج المحاصيل والإنتاج الداجني والحيواني

17 - مصانع الإنتاج الغذائي وإنتاج الأعلاف والأسمدة الكيماوية



نود أن نتعرف على مشاريع تخرج الطلاب هذا العام

طلاب كلية الهندسة الزراعية يثبتون كل عام جدارة في أفكار مشاريع التخرج وكذلك تفوق كبير في تنفيذها على أرض الواقع.

وبيان مشاريع التخرج للطلاب هي:

١- مصيدة الفراشات باستخدام الطاقة الشمسية

٢- رش المبيدات باستخدام باستخدام الكاميرات الزكية

٣- ماسح الخلايا الشمسية

٤- إنتاج الهيدروجين من الماء

٥- إنتاج الماء من الهواء

٦- استخدام الاستشعار عن بعد في التسميد والرش والعزيق واستخدام الطاقة الشمسية في روبوت يقوم بهذه العمليات

٧- إنتاج محطة أرصاد

٨- إنتاج محطة التنبؤ بالأمراض من بعد 100١٠٠كم

٩- استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الحرارة

١٠- إنتاج آلة جمع الثمار الناضجة بالاستشعار

١١- الري بالأقمار الصناعية

١٢- إنتاج طائرات تقوم بتلقيح النخيل

وهناك مشاريع أخرى تصل إلى 35 مشروع تخرج



هل اشتركت الكلية في معارض متخصصة؟

نعم، كلية الهندسة الزراعية لها دور مهم في المشاركة في المعارض المتنوعة، فقد اشتركت في 3 معارض، اثنان منها صحاري وواحد أجرى بيزنس، وهذا فكر جديد لكلية وليدة وهذا لربط المزارعين ومشاكلهم بكلية قادرة على حل المشاكل لأنها تطبيقية تعمل في العديد من المجالات.

وماذا عن أزمة تأسيس نقابة للخريجين ؟

بالنسبة لأزمة إنشاء نقابة خاصة لخريجي الكلية، أكد عميد كلية الهندسة الزراعية، أنه جار التسجيل في اتجاهين: الأول نقابة المهندسين والثاني نقابة الهندسة الزراعية.