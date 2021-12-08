صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

ثقافته الموسوعية اللا محدودة، تدفع من يجلس فى حضرته مأخوذا بدرجة وعيه وثقافته، وبطريقته في الحديث المحببة، وبخفة ظله، وقفشاته اللاذعة حينا، والصادمة حينا آخر، وبين هذه وتلك يجد الجالس نفسه مأخوذا، لأنه يجلس في حضرة الأستاذ كرم مطاوع.

انطلاق قديس المسرح من كفر الشيخ

الفنان الكبير كرم مطاوع، من مواليد «دسوق» بكفر الشيخ، من مواليد 7 ديسمبر 1933، وتنوعت أعماله بين السينما والتليفزيون، لكن حبه الأول هو المسرح، ولقبة رائد المسرح الحديث والتحق كرم مطاوع بكلية الحقوق، كما التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أثناء دراسته بالكلية، وتخرج في كلية الحقوق ومعهد التمثيل فى نفس العام، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، وكان الأول على دفعته، نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

قام برحلة فنية فى بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة فى فنون المسرح، وعاد إلى مصر فى أوائل عام 1964 ليعمل أستاذاً فى معهد الفنون المسرحية، وقدم عددا من الأفلام، قبل أن يقرر الانقطاع عن السينما 20 عاما، ويتفرغ للمسرح، وقدم خلال تلك الفترة مسرحيات «يا بهية وخبرينى، وطنى عكا، ليلة مصرع جيفارا»، كما قدم مسرحية «727» وشارك بها الفنان محمود عبد العزيز، وحصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

هالة صدقي تنهار وتترك المعهد بسببه

وكانت قد كشفت الفنانة هالة صدقي، عن سبب تركها للمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قالت: «تركت المعهد بسبب الراحل كرم مطاوع، بالرغم من أننى كنت أحبه بشدة، إلا أنه أثناء محاضراته طلب منى أن أقوم بتمثيل دور شجرة، وعندما فعلت، قال: "أريد المضمون وليس الشكل، وشعرت بالعجز وقررت ترك المعهد وأنا حزينة وغاضبة منه».

وأضافت: «وبعد ترك المعهد بفترة، قمت بعمل مسلسل معه، ومن المفترض أننا نحب بعضنا البعض، فلم أنظر لعينيه أثناء المشهد، وهنا صمم المخرج على أن أنظر فى عينيه، فانهرت بكاء، وقلت له: أنا غاضبة منك أنا قد تركت المعهد بسببك، فبدأ يوضح لى أسبابه وقال إنه كان يريد أن يوسع مداركى وبحثى».

صاحب أهم مشاهد السينما المصرية في فيلم «الأرض»

أغلب الجمهور لا يعلمون هذه الحقيقة، وجهود وإسهامات الفنان كرم مطاوع فى فيلم «الارض» وابطال الفيلم أنفسهم لم يذكروا ذلك فى أحاديث صحفية أو ندوات ثقافية الا بعد سنوات طويلة من رحيله ورحيل المخرج يوسف شاهين، مثل الفنان صلاح السعدنى، الذى اشار فى حديث صحفى إلى ان الفضل فى ظهور فيلم الأرض بهذه الصورة يعود الى الفنان كرم مطاوع، الذى شارك يوسف شاهين اخراج الفيلم فى البداية، لكنه انسحب بعد خلافه معه.

وأكد الفنان عزت العلايلى، على كلام الفنان صلاح السعدنى، خلال إحدى ندوات معرض الكتاب العام الماضى، عندما ذكر أن مشهد سحل الفنان محمود المليجى فى فيلم الارض كان فكرة الفنان كرم مطاوع، لكن للأسف الشديد لم تُذكر اسهامات الفنان فى الفيلم ونُسب الفضل كله فى الفيلم للمخرج يوسف شاهين فقط.

المخرج يوسف شاهين، عندما فكر فى تحويل رواية الأرض للمؤلف عبد الرحمن الشرقاوي لفيلم سينمائى، عرض على المخرج المسرحى الشاب وقتها كرم مطاوع، مشاركته فى اخراج الفيلم، وبالفعل وافق على العرض وبدءا معا فى اختيار مواقع التصوير وابطال الفيلم، وقبل بداية التصوير اقترح شاهين على الفنان كرم مطاوع أن صفته فى الفيلم ستكون “مخرج منفذ فقط” ، وهذا ما رفضه مطاوع، وقال له «انا مخرج الفيلم زيك» وانسحب من الفيلم، وبدأ بعدها يوسف شاهين فى تصوير الفيلم بنفس مواقع التصوير والأبطال الذين اختارهم معه كرم مطاوع، ونفس الافكار التى اقترحها كرم مطاوع، وكانت اهمها فكرة مشهد سحل الفنان محمود المليجى، الذى اصبح اهم مشاهد السينما المصرية، واصبح فيلم الارض ضمن قائمة اهم 100 فيلم مصري فى تاريخ السينما المصرية بسببه، ويأتى ترتيبه الثانى ضمن الـ100 فيلم.

حلم المخرج الراحل الذى لم يتحقق

اثناء زيارة المخرج الكبير الراحل كرم مطاوع للعراق عام 1970، زار قبر الامام الحسين رضى الله عنه، وتأثر بقصة مقتله الى حد البكاء، وقرر ان يقوم بإخراج مسرحية تحمل اسم «ثأر الله» من جزءين عن الامام الحسين «الحسين ثائرا، والحسين شهيدا» كتبها عبد الرحمن الشرقاوى، واخرجها بالفعل كرم مطاوع، وكانت البطولة للفنان عبدالله غيث، فى دور الامام الحسين، والفنانة امينة رزق فى دور السيدة زينب، لكن الأزهر اعترض على تجسيد شخصيات تنتمى لآل البيت، فكان الحل الوسط الذى لجأ اليه المخرج الراحل، أن يبدأ الفنان عبد الله غيث كلام سيدنا الحسين بقوله يقول الحسين، وأن تفعل الفنانة أمينة رزق نفس الشيء عند بداية كلام السيدة «زينب» رضى الله عنها، وهما البطل والبطلة للمسرحية.

وتم عرض المسرحية عرضا خاصا للنقاد والصحفيين وعلماء من الازهر، وخرج الجميع مبهورين بالعمل، لكن الازهر أصر على الإعتراض، لذلك لم تظهر هذه المسرحية للنور، رغم ان المخرج الراحل كرم مطاوع قام بعرض بروفات المسرحية لمدة شهر للجمهور بدون مقابل، لكن ظلت المسرحية حبيسة اعتراض الازهر، ولم تعرض للجمهور بشكل عام، ولم تر النور، حيث اكد الفنان الراحل نور الشريف، فى أحد حواراته، ان الفنان كرم مطاوع اصيب بمرض القلب بعد منع المسرحية من العرض.

4 نساء في حياة كرم مطاوع

تزوج كرم مطاوع 3 مرات الأولى من الدكتورة ميريت فالجوم، وأنجب منها ابنيه عادل وكريم، والثانية من الفنانة سهير المرشدى لمدة 20 عاما، وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، والثالثة من المذيعة ماجدة عاصم، وتعد حنان مطاوع هي المرأة الرابعة في حياة قديس المسرح، حيث كانت بمثابة ابنة وعاشقة لوالدها، ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فى 9 ديسمبر عام 1996 بعد معاناة مع السرطان.