هالة صدقي تكشف عن نصيحة قدمتها لإلهام شاهين منذ 20 سنة.. شاهد

كشفت الفنانة هالة صدقي عن النصيحة التي قدمتها لصديقتها إلهام شاهين قائلة: «أنا قولت لـ إلهام أحسن مشروع ممكن تعمليه في العيلة هي المستشفي، لان احنا كل شوية بتكون في المستشفى بسبب الحوادث الكثيرة وهما عائلة بتشجع وزارة الصحة».

وأضافت " إلهام شاهين" خلال لقائها ببرنامج "سهرانين" تقديم الفنان " أمير كرارة، المذاع على قناة “ أون: «أنا عملت عملية المرارة و كل شوية حد في عيلتنا يتعب و أيمن أخويا عمل الديسك و بعدين أمير دلوقتي رجله مكسورة»، متابعة: «هالة صدقي نصحتني من 20 سنة تقول لازم تعملي مستشفى».

هالة صدقي وإلهام شاهين ترويان تفاصيل علاقتهما بـ وردة الجزائرية

حكت الفنانة هالة صدقي، " و أنا في ثانوي كانو مسميني وردة من كتر حبي للفنانة وردة و أحلى بوكيه ورد جالي في حياتي كان من الفنانة وردة الجزائرية ،و قضيت معاها كذا رأس سنة و في فرنسا كنا بنتقابل كتير".

بينما قالت الفنانة إلهام شاهين" أن الفنانة وردة كانت دائماً منزلها مفتوح للفنانين و هى بتحب الفنانين و كريمة جداً و كانت بداية صداقتي معاها أنها بعتتلي ورد أبيض بسبب مشهد ليا هي أتفرجت عليه و عجبها ".

وتابعت إلهام" عند تكريم الفنانة وردة في العيد الوطني في الجزائر رشحتني معها أني أروح أتكرم في الجزائر و مش بنسالها ده أبداً و من أجمل اللحظات اللي عشتهاا في حياتي لأني كنت على مسرح يحتوي علي 7 آلاف شخص.