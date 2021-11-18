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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة صدقي تكشف عن نصيحة قدمتها لإلهام شاهين منذ 20 سنة.. شاهد

إلهام شاهين وهالة
إلهام شاهين وهالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي عن النصيحة التي قدمتها لصديقتها إلهام شاهين قائلة: «أنا قولت لـ إلهام أحسن مشروع ممكن تعمليه في العيلة هي المستشفي، لان احنا كل شوية بتكون في المستشفى بسبب الحوادث الكثيرة  وهما عائلة بتشجع وزارة الصحة».

وأضافت " إلهام شاهين" خلال لقائها ببرنامج "سهرانين" تقديم الفنان " أمير كرارة، المذاع على قناة “ أون: «أنا عملت عملية المرارة و كل شوية حد في عيلتنا يتعب و أيمن أخويا عمل الديسك و بعدين أمير دلوقتي رجله مكسورة»، متابعة:  «هالة صدقي نصحتني من 20 سنة تقول لازم تعملي مستشفى».

هالة صدقي وإلهام شاهين ترويان تفاصيل علاقتهما بـ وردة الجزائرية

 

حكت الفنانة هالة صدقي، " و أنا في ثانوي كانو مسميني وردة من كتر حبي للفنانة وردة و أحلى بوكيه ورد جالي في حياتي كان من الفنانة وردة  الجزائرية ،و قضيت معاها كذا رأس سنة و في فرنسا كنا بنتقابل كتير".

بينما قالت الفنانة إلهام شاهين" أن الفنانة وردة كانت دائماً منزلها مفتوح للفنانين و هى بتحب الفنانين و كريمة جداً و كانت بداية صداقتي معاها أنها بعتتلي ورد أبيض بسبب مشهد ليا هي أتفرجت عليه و عجبها ".

وتابعت إلهام" عند تكريم الفنانة وردة في العيد الوطني في الجزائر رشحتني معها أني أروح أتكرم في الجزائر و مش بنسالها ده أبداً و من أجمل اللحظات اللي عشتهاا في حياتي لأني كنت على مسرح يحتوي علي 7 آلاف شخص.

الفنانة هالة صدقي إلهام شاهين برنامج سهرانين الفنان أمير قرارة

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