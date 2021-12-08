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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..اشتباه بأول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

صدى البلد

قال عضو لجنة الأوبئة بالأردن بسام حجاوي إن هناك اشتباه بحالة أوميكرون في الأردن وهي الآن في العزل المؤسسي، ولم تثبت بعد.

وأضاف في تصريحات لبرنامج هذا المساء عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا لم تحدث بعد.

وكان وزير الصحة الأردني الأسبق سعد الخرابشة، قد كشف إن الوضع الوبائي في الأردن منذ بداية الموجة الثالثة وحتى الأن، جميع المؤشرات تسير بتصاعد ووصلنا إلى نسبة فحوص إيجابية إلى أكثر من 10%.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد عبر رؤيا، الثلاثاء، أن الأردن وفقا لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يحتل المركز الأول بمعدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان، ومن حيث الإصابات أيضا لكل 100 ألف من حيث السكان.

وأشار إلى أن نسبة التطعيم بحسب إحصاء عالمي حول مرض فيروس كورونا، فإن نسبة التطعيم بالجرعتين 36% في الأردن، ما يضعه بالمرتبة 8 في الإقليم من حيث التطعيم.

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الأردن لجنة الأوبئة بالأردن اوميكرون حالة أوميكرون العزل

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