الجزائر.. زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب مدينة بالمسألة

سجلت اليوم الأربعاء هزة أرضية بالمسألة بالجزائر ، وذلك في تمام الساعة 00 سا و50د بقوة 3.3 درجة على سلم ريختر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر فقد تحدد مركز الهزة بـحوالي 4 كم شمال شرق حمام الضلعة.

وكان قد شعر سكان ولاية بجاية الإثنين بهزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد سجلت هزة أرضية أول أمس الإثنين، على الساعة 03سا و 19د.

كما بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركز الهزة بـ 09 كم جنوب غرب خراطة بولاية بجاية.



كما سجلت الأربعاء الماضي هزة أرضية في حدود الساعة 21سا و 56د وبلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريختر . بالإضافة كذلك إلى أنها سجلت بولاية البليدة

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية حدد مركزها بـ 1.2 كم شمال شرق شريعة، بولاية البليدة.