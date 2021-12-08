حوالات من الخارج .. ضبط شخص اشترك مع آخر فى تجارة العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "أحدهما خارج البلاد") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" وإرسالها للثانى عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال ، وقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثانى وضبطه"متواجد بالبلاد".. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر " متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً الفحص المستندى ما يعادل (1,260,800 جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.