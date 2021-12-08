عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوالات من الخارج .. ضبط شخص اشترك مع آخر فى تجارة العملة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "أحدهما خارج البلاد") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" وإرسالها للثانى عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال ، وقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثانى وضبطه"متواجد بالبلاد".. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر " متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً الفحص المستندى ما يعادل (1,260,800 جنيه) .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار الحوادث مكافحة جرائم الاموال العملة الأجنبية النقد الأجنبي السوق السوداء

ترشيحاتنا

سقوط عصابة نسائية تنصب على رواد مواقع التواصل الاجتماعى

شبيه أوميكرون..متحور جديد يثير القلق في العالم.. لا يمكن اكتشافه بالطرق العادية

سيدة أوروبا الأولى تنهي 16 عاما من المجد| ماذا صنعت أنجيلا ميركل لـ ألمانيا

انفوجراف.. جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية صرح تعليمي رائد

صحيفة : حصول تل ابيب على أسلحة لضرب إيران يتطلب سنوات

النيابة في واقعة الساطور بالإسماعيلية: أصابته اللعنة في مشاعره.. فعاش في الناس بلا قلب ولا ضمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

بسب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

صدمة .. شوبير يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف نجم منتخب مصر

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

فيديو

٤٠ ألف دولار شهريا .. تفاصيل دعوى محمد إمام ضد أدمن صفحته

فيديو جراف.. عنده ولد .. ماذا قال سمير صبري عن مشواره الفني وفتاة أحلامه

فيديو جراف| من ممثل في السينما إلى بقال.. قصة الفنان حسين الشريف

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ