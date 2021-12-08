شعراوى :بناء صف قيادى ثانى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كرم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عدداً من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2020 / 2021 وذلك بحضور عدد من القيادات، حيث قام وزير التنمية المحلية بمنح الأوائل شهادات تقدير تقديراً لتميزهم في الدورات التدريبية التي حصلوا عليها في موضوعات التفتيش الهندسى وأساسيات التحول الرقمى والسكان وإعداد القادة ومؤشرات الأداء واللغة الإنجليزية وإعداد مدربين في الشئون المالية والتتفيش المالى والحملة الميكانيكية والشئون الإدارية والتواصل المجتمعى والتسويق .

جاء ذلك فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال اللقاء أعرب اللواء محمود شعراوى عن سعادته بلقاء المكرمين من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة في ظل اهتمامه المستمر بتوفير البرامج التدريبية للإرتقاء بمستوى العنصر البشرى في الإدارة المحلية بما يساعد في أداء العاملين لمهامهم بأفضل صورة وأسرع وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات بما يحقق رضاهم عنها .



وأضاف وزير التنمية المحلية أن تنفيذ الخطة التدريبية لمركز بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022 ، تسير وفقاً لما هو مخطط حيث سيتم هذا العام عقد حوالى 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوع تدريبى فى 11 شهراً، مضيفاً إن مركز سقارة للتدريب أصبح له دور واضح ومميز خلال السنوات الأخيرة لإعداد الكوارد المحلية وتدريبهم وتأهليهم ، وأصبح منارة للتدريب المحلى في المحافظات المصرية .



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى متابعته المستمرة للتعاون الجاري بين الوزارة و الأكاديمية الوطنية للتدريب وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين لتطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في كافة النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية .



وأوضح " شعراوى " أنه حريص على توفير برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والوزارة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب خاصة بعد موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلحاق العاملين بالإدارة المحلية في دورات تدريبية بالأكاديمية وهو ما ساهم في تحسين وتطوير الأداء خلال الفترة الماضية ورفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 .



وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم أيضاً توفير برامج تدريبية بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات التدريبية الأخرى وتوفير بعض الفرص التدريبية بالخارج في إطار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر وكذا الجهات الدولية التي تتعاون مع الوزارة في العديد من الملفات والمشروعات والبرامج.



وأكد الوزير على أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتماماً كبيراً بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في جميع المستويات الإدارية بإعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذى تواجهه الوزارة بكل قوة وحسم .



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه وجه السادة المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة للتدريب وضرورة متابعة أداؤهم بعد الحصول على التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.



وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على الإستماع إلى بعض الأفكار والمقترحات من المكرمين التي استفادوا منها خلال الدورات التدريبية بما يحقق الاستفادة المثلى منها في عمل الوزارة فيما يخص بعض المجالات الخاصة بالدورات التدريبية ، وحرص المكرمين من الأوائل على تقديم الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على هذه اللافتة الطيبة وتكريمهم واستعرض معهم بعض الأفكار والمقترحات التي استفادوا منها خلال التدريب تمهيداً لدراستها خلال الفترة المقبلة لتنفيذها في بعض مجالات العمل بالوزارة .



كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه سيتم كل عام تكرار التكريم للمتميزين من أوائل الدورات التدريبية بالوزارة في مركز التدريب بسقارة ، مشيراً إلى حرصه المستمر على تحسين بيئة العمل لجميع العاملين بالوزارة لمساعدتهم على التفانى في العمل وحسن أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه .

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