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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد قرار التوسع في إنشائها.. ننشر التفاصيل الكاملة للجامعات التكنولوجية في مصر

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 6 جامعات تكنولوجية جديدة سيتم افتتاحها في سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن هناك الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.


وأضاف "عبد الغفار" خلال تفقده معرضًا للبحث العلمي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منظومة التعليم الجديدة استطاعت أن تستقطب المزيد من الطلاب الوافدين، لتقليل اغتراب الطلاب المصريين.

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ونوضح لكم كليات وبرامج الجامعات التكنولوجية:


وبدأت الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية وهى:
 

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة:
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:
تضم برامج:
 

• تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
 • الأوتوترونكس.
 • الميكاترونكس.
 • تكنولوجيا الأطراف الصناعية.
 • تكنولوجيا الغاز والبترول.
 

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية:
 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا. 
 

تضم برامج:
 • الأوتوترونكس.
 • تكنولوجيا المعلومات.
 • الميكاترونكس.
 

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية:
 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة:
 

تضم برامج:
 • الميكاترونكس.
 • تكنولوجيا المعلومات.
 

رابعًا: جامعات تكنولوجية جديدة مزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية:
 1- الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة. 
 2- الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة (الأقصر). 
 3- الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر. 
 4- الجامعة التكنولوجية ببرج العرب. 
 5- الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد. 
 6- الجامعة التكنولوجية بسمنود. 
 

ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.
الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية
 

حيث تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية:
 • الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص. 
 • البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.
 • الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.
 • الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.
 

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.
 

وتستمر الدراسة في هذه الكليات الجديدة لمدة 4 سنوات عبارة عن عامين دراسيين يحصل بعدهما الطالب على دبلوم مهني فوق متوسط مع إمكانية العمل بعد ذلك مباشرة أو استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

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