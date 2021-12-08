حقبة جديدة بأوروبا.. شاهد| شولتس يؤدي القسم كمستشار لـ ألمانيا

أدى الديمقراطي الاشتراكي بألمانيا، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كمستشار جديد للبلاد، خلفًا لأنجيلا ميركل، ليطلق بذلك حقبة سياسية جديدة بأوروبا.

واختار البرلمان الألماني "البوندستاج"، اليوم الأربعاء، أولاف شولتس مستشارا للبلاد خلفا لـ ميركل، التي تقلدت المنصب لمدة 16 عامًا، لتنهي مسيرة سياسية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، انتخب البرلمان الألماني، أولاف شولتس 63 عامًا، مستشارا جديدا للبلاد خلفًا لأنجيلا ميركل.

وحصل شولتس على دعم 395 سياسيًا في مجلس النواب الألماني “البوندستاج” صباح اليوم الأربعاء ليحل محل أنجيلا ميركل.

وأصبح أولاف شولتس، مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد 3 أشهر من فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في انتخابات البلاد، متغلبًا على الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي حكم لمدة 16 عامًا في عهد أنجيلا ميركل.

وبات أولاف شولتس المستشار الألماني الجديد بعد أن وقع حزبه الديمقراطي الاجتماعي (SPD) صفقة مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار لتشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وينهي شولتس بذلك عهد ميركل التي تتقاعد في سن الـ67، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، حيث أمضت في السلطة 5860 يومًا.

وحتى الساعات الأخيرة من حكمها، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالات بزعماء العالم من مكتبها داخل مقر المستشارية الألمانية قبل أن تغادره اليوم للمرة الأخيرة وتسلمه لخليفتها أولاف شولتس.

وفي آخر خطاب لها، دعت ميركل، السبت الماضي، الشعب الألماني لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل في الخطاب المُسجل، حسب ما نقله موقع "ذا لوكال" الإخباري الألماني: "مرة أخرى أطلب منكم بشكل قاطع أن تتعاملوا مع هذا الفيروس المخادع بجدية"، واصفة الموجة الرابعة التي تضرب ألمانيا بأنها "خطيرة للغاية ودرامية".

وتطرقت ميركل إلى المتحور الجديد أوميكرون بشكل خاص، محذرة من أنه "يبدو كفيروس أكثر عدوى من التحورات السابقة"، مناشدة الجميع التطعيم ضد فيروس كورونا سواء كانت الجرعة الأولى أم المُعززة.