عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقبة جديدة بأوروبا.. شاهد| شولتس يؤدي القسم كمستشار لـ ألمانيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أدى الديمقراطي الاشتراكي بألمانيا، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كمستشار جديد للبلاد، خلفًا لأنجيلا ميركل، ليطلق بذلك حقبة سياسية جديدة بأوروبا.

واختار البرلمان الألماني "البوندستاج"، اليوم الأربعاء، أولاف شولتس مستشارا للبلاد خلفا لـ ميركل، التي تقلدت المنصب لمدة 16 عامًا، لتنهي مسيرة سياسية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

أول تعليق لـ الكرملين بعد تنصيب شولتس مستشارا لـ ألمانيا

ميركل تتخلى عن مهام منصب المستشارة الألمانية بعد انتخاب شولتس

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، انتخب البرلمان الألماني، أولاف شولتس 63 عامًا، مستشارا جديدا للبلاد خلفًا لأنجيلا ميركل.

وحصل شولتس على دعم 395 سياسيًا في مجلس النواب الألماني “البوندستاج” صباح اليوم الأربعاء ليحل محل أنجيلا ميركل.

وأصبح أولاف شولتس، مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد 3 أشهر من فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في انتخابات البلاد، متغلبًا على الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي حكم لمدة 16 عامًا في عهد أنجيلا ميركل.

وبات أولاف شولتس المستشار الألماني الجديد بعد أن وقع حزبه الديمقراطي الاجتماعي (SPD) صفقة مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار لتشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وينهي شولتس بذلك عهد ميركل التي تتقاعد في سن الـ67، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، حيث أمضت في السلطة 5860 يومًا.

وحتى الساعات الأخيرة من حكمها، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالات بزعماء العالم من مكتبها داخل مقر المستشارية الألمانية قبل أن تغادره اليوم للمرة الأخيرة وتسلمه لخليفتها أولاف شولتس.

وفي آخر خطاب لها، دعت ميركل، السبت الماضي، الشعب الألماني لتلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل في الخطاب المُسجل، حسب ما نقله موقع "ذا لوكال" الإخباري الألماني: "مرة أخرى أطلب منكم بشكل قاطع أن تتعاملوا مع هذا الفيروس المخادع بجدية"، واصفة الموجة الرابعة التي تضرب ألمانيا بأنها "خطيرة للغاية ودرامية".

وتطرقت ميركل إلى المتحور الجديد أوميكرون بشكل خاص، محذرة من أنه "يبدو كفيروس أكثر عدوى من التحورات السابقة"، مناشدة الجميع التطعيم ضد فيروس كورونا سواء كانت الجرعة الأولى أم المُعززة.

أولاف شولتس شولتس اوروبا ميركل البرلمان الألماني المانيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: سنقاتل من أجل التعليم.. وجب أن تنتبهوا للفكر المتطرف الأحمق

إصابة نجم الهلال السعودي بـ فيروس كورونا للمرة الثانية

لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل حفل تامر حسني | وهذا موعده الجديد

الأعلى للإعلام يفتح تحقيقاً مع القنوات التي تجاوزت في التغطيات الإعلامية |صور

بعد تنصيبه مستشارا لـ ألمانيا.. الرئيس الصيني يوجه رسالة لـ أولاف شولتس

اختيار 60 باحثا مصريا لتنمية مهاراتهم الأكاديمية الإلكترونية دوليًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

صدمة .. شوبير يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف نجم منتخب مصر

السيسي: 100 فرصة تعليم مجانية في الجامعات المصرية للمواهب من العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

ارتفاع الأمواج 5 أمتار.. رياح بسرعة70 كم في الساعة تضرب الإسكندرية.. فيديوجراف

٤٠ ألف دولار شهريا .. تفاصيل دعوى محمد إمام ضد أدمن صفحته

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ