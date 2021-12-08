الأورمان تنتهي من إعادة تأهيل 13 مدرسة بالفيوم

أعلنت جمعية الأورمان، الانتهاء من إعادة تأهيل ودعم عدد (13) مدرسة بقرى مراكز محافظة الفيوم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المدارس التي جرى دعمها وإعادة تأهيلها بالمحافظة، هي مدرسة الدبيكي الابتدائية، ومدرسة شكشوك الابتدائية، ومدرسة ابو دنقاش الابتدائية، ومدرسة التوفيقية الابتدائية، ومدرسة قلهانه الإعدادية، ومدرسة الشهيد وجيه، ومدرسة خليفه يونس الابتدائية، ومدرسة الزهور الابتدائية، ومدرسة قصر الباسل الابتدائية، ومدرسة محمد خالد الإعدادية، ومدرسة الحادقة لابتدائية، ومدرسة عزبة قلمشاه الابتدائية، ومعهد السبيل.

وأضاف "شعبان" أن أعمال إعادة التأهيل شملت تطوير المباني وصيانة كاملة للمدارس وتوريد ديسكات وسبورات داتا شو وشاشات عرض وتجهيز المعامل وعمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء.

وأوضح شعبان أن الاهتمام بتطوير ودعم المدارس كنشاط إنساني خيرى بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 20 عامًا وأنها تضع الجانب التعليمي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها ونجحت في تطوير ودعم عشرات المدارس التي امتدت لنواحٍ وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الفيوم.

وأكد شعبان استمرار الجمعية فى تقديم الدعم الكامل للفئات غير القادرة بالمحافظة مشيرا الى ان جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة الفيوم الأكثر احتياجا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.

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