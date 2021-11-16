هنرجع البيوت زي ما كانت.. مدير عام جمعية الأورمان يوضح

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، إن هناك أشخاصا يتصلون بنا من خارج مصر لمعرفة احتياجاتنا من اجل دعم ومساندة أهالي أسوان بسبب تضررهم من السيول ، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل علي مساندة أهالي أسوان .

واضاف ممدح شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن الجمعية تقوم بمد جميع الأسر المتضررة بكل مستلزماتهم من الأكل والسجاد والسرائر ولحوم وغيرها الكثير من السلع ، مؤكد أن جميع المصريين يد واحدة وأسرة واحدة .

وأوضح ممدوح شعبان ، أن المنازل التي تحتاج إلى إعادة تأهيل سنقوم بتأهيلها إلي جميع المتضررين بلا استثناء احد ، لافتا إلي أن الحالة الوحيدة التي لا يمكن البناء فيها هي أن يكون المنزل مبني في منطقة غير مرخص لها البناء .قائلا " هنرجع البيوت زي ما كانت" .