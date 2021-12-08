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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"تجليات معاصرة" معرض للأشغال الفنية في ثقافة المنيا

صدى البلد

نظم فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى الملتقى الأول لفنانى الأشغال الفنية والتراث الشعبى قسم الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية معرض بعنوان "تجليات معاصرة"، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وأ.د أمل محمد محمود أبو زيد عميد كلية تربية فنية، ومدير الفرع.

ويستمر المعرض في الفترة من ٦ ديسمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢١، ويضم العديد من الأشغال الفنية والحلى، والنسيج، وأشغال بالمعدن والخشب، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، والفنان الدكتور عمرو محمد عبد السلام قومسير المعرض.

ويهدف المعرض إلى نشر القيم الفنية والثقافية والجمالية من خلال تجليات معاصرة وتحقيق التوجه الفكرى المعتدل الذى يتلائم مع ثقافتنا وتراثنا المصرى الأصيل.

عقد بيت ثقافة دلجا مناقشة كتاب "زمن الفن الجميل" ناقشه على حسن، كما ناقشت مكتبة دلجا الثقافية كتاب "الثقافية العلمية" ناقشه ياسر علي حسين، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لأفلام وثائقية ورسوم متحركة للأطفال، وببيت ثقافة صندفا أقيمت مناقشة لكتاب بعنوان "شيوخ العصر في الأندلس" للدكتور حسين مؤنس، ناقشه فولي احمد عبد الغفار.

 

ثقافة المنيا التراث الشعبي التربية الفنية تجليات معاصرة تراث مصري

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