8 اجتماعات على طاولة خطة النواب.. الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدد ٨ اجتماعات خلال الأسبوع المقبل.

الاجتماع الاول لـ متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص الشهر العقاري.

والاجتماع الثاني مخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2020 /2021.



وأشار سالم الي أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يتابع توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 .

اما الاجتماع الرابع فسوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الاجتماع الخامس لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص وزارة التعليم والبحث العلمي.

ويناقش الاجتماع السادس حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.



أما الاجتماع السابع فسوف يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

والاجتماع الثامن يناقش موازنة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.