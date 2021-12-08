بيطلع نار من الكاوتش.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو موتوسيكل الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالإسكندرية يقود دراجة نارية بسرعة واشتعال النيران بها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً ظهور أحد الأشخاص يقود دراجة نارية بسرعة بالغة وتشتعل النيران بمؤخرة الدراجة ويقوم صديقه مُستقلاً إحدى السيارات بتصويره تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بوقوع مصادمة ومصاب بمنطقة لوران بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة (طالب) حدث تسرب كمية من الوقود من مؤخرة الدراجة ، وخروج لهب انطفأ تلقائياً ما أدى لاختلال المقود بيد قائدها ، وانقلابها وسقوطه أرضاً "دون التأثير على حركة المرور" ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة بكسر وجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ، وبسؤال (شقيقه) أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.