مستقبل وطن الإسكندرية: مسابقة أوائل الطلبة تستهدف تعزيز روح التنافس والحس الوطني

أكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، أن مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب، تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

وأضاف أن المسابقة تأتي وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبرعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.



وعَقَدت مديرية تعليم الإسكندرية بقيادة الدكتور محمد سعد مدير المديرية ونادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًا تنسيقيًّا موسعًا لوضع آليات تفعيل مسابقة ( أوائل الطلبة 2021 ) بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن في إطار البروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن لتفعيل وتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية.

وحضر الاجتماع النائب إيهاب أبو كليلة عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ والمهندس محمد فتح الباب أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن ورامي ياسين أمين الإعلام والدكتور محمد مسعد أمين الشباب، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والنائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في الإسكندرية.



وأشار النائب رزق راغب ضيف الله إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي، منوهًا إلى أن محتوى المواد الخاص بالمسابقة سيتم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.



وفي ضوء التعليمات الواردة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين استهدف "سعد" في اجتماعه مديري عموم الإدارات ومدير عام الشئون التنفيذية وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية والتربية الاجتماعية والموجهين الأوائل ومديري المراحل بالمديرية والإدارات التعليمية الثماني والتعليم الخاص والاتصال السياسي والأمن.

وقال مدير المديرية إن المسابقة تهدف إلى غرس وتنمية وتعزيز و إعلاء قيمة الولاء والانتماء للوطن وإعلاء قيمة التنافسية والإبداع والتفوق العلمي بين الطلاب.



وأكَّد سعد في تعليماته على تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية والالتزام بالحيادية التامة في اختيار الفرق الممثلة للمدارس والحيادية في تقدير الدرجات تحقيقًـا لمبدأ العدالة والشفافية مشيرًا إلى أن المسابقة تُعقد في خمس مواد أساسية وتكون نوعية الأسئلة بنمط الاختيار من متعدد ويجيب الطالب عنها تحريريًّـا بنفس الورقة الامتحانية بالإضافة إلى سؤالين عن المشروعات القومية يتولاها موجه أول التربية الاجتماعية بنسبة 25 % من درجة الامتحان ، على أن يتم الاحتفاظ بجميع أوراق الإجابة بمحاضر رسمية بجميع مراحل المسابقة.



من جهتها قالت نادية فتحي وكيل المديرية إن تعليم الإسكندرية بصدد تنظيم زيارات ميدانية لأبنائنا الطلاب للمشروعات القومية منها العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة ومدينة العلمين ومشروع غليون أكبر مجمع للاستزراع السمكي والمدن العمرانية الجديدة ، والمتحف المصري الكبير، ومدينة دمياط للأثاث ، والمتحف القومي للحضارة ، ونماذج قرى برنامج حياة كريمة .



من جانبه أشاد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، بدور مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، ونادية فتحي وكيل المديرية، لتقديم كامل الدعم والمساندة من أجل إنجاح المسابقة التي تستهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس الشريف.



وأشار أبوكليلة إلى أن المسابقة تتضمن نبذة عن المشروعات القومية لتعريف الطلاب بما تقوم به الدولة المصرية من بناء وتطوير، من أجل بناء الشخصية المصرية، وتحسين الخدمات المقدمة له، مضيفًا أن هذه المشروعات تتضمن مبادرة حياة كريمة، والمتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية، وأنفاق تحيا مصر، وقناة السويس الجديدة، والمتحف القومي للحضارة، ومدينة العلمين، وغيرها من المشروعات.



بدوره، قال المهندس محمد فتح الباب، أمين تنظيم المحافظة، إنه سيتم تقديم هدايا عينية لجميع الطلاب المشاركين، وجوائز مالية للمتفوقين على مستوى الإدارات التعليمية الثماني ومستوى المحافظة، من أجل تشجيع الطلاب وتحفيزهم وترسيخ قيم العلم والتعلم والولاء والانتماء.



وأوضح أن المسابقة تستهدف طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي ويتم تنفيذ المسابقة بجميع المحافظات على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى القرية ثم مستوى الأحياء، وبعدها مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.