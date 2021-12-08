ظهور جديد للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد شقيقتها بوسي

نشرت الفنانة مى نور الشريف صورة تحتفل فيها مع والدتها بوسى بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت فى الصورة الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسى فى أحدث ظهورها لها بعد غياب طويل حيث اصبح ظهورها فى المناسبات العائلية فقط وفى اضيق الحدود.

وعلقت مى على الصورة قائلة : "نعد النعم.. الحمد لله على الصحة والستر والعائلة والضهر.. كل عام وأنتي منورة حياتنا وفوق راسي أنا وسارة ومستحملاني أنا شخصيا، كل عام وأنتي زي ما تحبي يا مامي".

وولدت الفنانة بوسي في حي شبرا بالقاهرة في 26 نوفمبر 1953، اسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدرى، تخرجت من كلية التجارة عام 1977، وكانت بدايتها الفنية في العاشرة من عمرها، حين شاركت في مسلسل جنة الأطفال.

وعلى مدار تاريخها الفني شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان أبرز أدوارها في التلفزيون مسلسل خالتي صفية والدير مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، وأبرز أعمالها السينمائية "سيقان في الوحل"، "سنة أولى حب"، "أونكل زيزو حبيبي"، "حبيبي دائماً"، إعدام ميت"، من أبرز أعمالها المسرحية "جوليو ورومييت، وعالم قطط وروحية اتخطفت، وبيت الدمية.

كان الفنان نور الشريف الزوج الوحيد في حياة بوسي منذ عام 1972 وأنجبا "سارة ومي" وتم الطلاق بينهما عام 2006، ومن ثم عادا مرة أخرى عام 2015 قبل وفاته في نفس العام.