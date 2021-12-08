اكتشاف مقبرة أثرية بعين شمس.. شاهد

اكتشفت مقبرة أثرية بمنطقة عين شمس، يعود تاريخها إلي الأسرة 26 ، تحتوي على تابوت جرانيتي ضخم يصل طوله إلى 3 أمتار داخل مقبرة مليئة بالنقوش الفرعونية.

وحصل “صدى البلد” على صور وفيديو خاص بـ اكتشاف المقبرة الأثرية، المحتوية على التابوت الفرعوني.



يذكر أن ضبطت وزارة الداخلية ، إحدى عصابات الآثار بعد الحفر أسفل أحد عقارات منطقة عين شمس بالقاهرة، وقبل شروعهم فى البحث عن وسيلة لبيع التابوت الفرعوني وتهريبه لخارج البلاد تم القبض عليهم جميعا.



واعترف أفراد العصابة وهم 8 أشخاص بتكوينهم تشكيلا عصابيا وشراء بدروم أسفل أحد العقارات لتسهيل أعمال الحفر وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تم التحفظ على موقع التنقيب بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.



وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.

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