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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| تخريج الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال

غرفة الرياض
غرفة الرياض

رعت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال الذي نظّمته غرفة الرياض بمقرها.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “وانس”، فقد أشارت في كلمتها بهذه المناسبة، إلى أن رؤية المملكة 2030 ومحفزاتها لإطلاق البرامج والأفكار والمبادرات التنموية والمشاريع النوعية، التي تعمل على تحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتقوم بتنمية رأس المال البشري، وبناء عليه صدرت موافقة أمير منطقة الرياض، لإطلاق برنامج الأمير فيصل بن بندر للإنماء الاجتماعي بمنطقة الرياض.

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وبينت أن مشروع حاضنة الرياض للأعمال يهدف إلى إيجاد بيئة ومناخ يدعم ريادة ورواد الأعمال في محافظات منطقة الرياض وجعلها إحدى مقومات الاقتصاد والتنمية، داعيةً قطاع الأعمال للأسهام في دعم هذه الحاضنة، وشكرها للجهات التي دعمت هذا المشروع الوطني ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،وبنك التنمية الاجتماعية، وغرفة الرياض، وجامعة المجمعة.


وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، أن الغرفة رائدة في العمل التجاري والتنموي والاجتماعي، كونها تملك رصيداً من الخبرات الرائدة في هذا المجال، فيما بين الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن البنك انتقل من 40 شراكة قبل 4 سنوات، ليصبح لديه الآن 190 شراكة، متوقعاً أن يزيد العدد وفق هذه البرامج .


وفي نهاية الحفل كرمت الجهات الراعية للمشروع وتكريم الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال من أصحاب المشاريع.

السعودية اقتصاد السعودية الموارد البشرية المملكة وزارة الموارد البشرية رأس المال البشري

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