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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زى النهاردة... الزمالك بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة فى تاريخه

نادي الزمالك
نادي الزمالك

توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم  السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1984 بطلا لافريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء تتويج الفارس الابيض باللقب الإفريقي الاول بعد الفوز في لاجوس علي شوتنج ستارز النيجيري بهدف نظيف في اياب الدور النهائي للبطولة التي أصبح الابيض ثالث نادي مصري يفوز بها.

الهدف الذي قضي علي أحلام أصحاب الارض هز شباكهم في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 11 من ضربة رأس أحرزها مدافعه أوبينج  بالخطأ في مرماه خوفا من متابعة فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك المشترك معه في الكره الطولية.

عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض تألق وأنقذ ضربة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن أعادها حكم اللقاء حيث اصطدمت الاولي بالقائم.

ويفوز  ابناء المدرب محمود أبورجيلة بنتيجة 3-0 للمباراتين ويردوا اعتبارهم من الفريق الذي أخرجهم من دور الثمانيه قبل ثمان سنوات.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

عادل المأمور فى حراسة المرمى
ومحمد صلاح وابراهيم يوسف وسعيد الجدي وهشام يكن وأيمن يونس واشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد ونصر ابراهيم وإيمانويل كوارشي.

نادي الزمالك لافريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه شوتنج ستارز النيجيري فاروق جعفر عادل المأمور

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