فتاوى تشغل الأذهان .. حكم وضوء من يعاني سلس البول .. ماذا يقال عند هبوب الرياح والعواصف؟ .. وهذه الأعمال تجعلك مستجاب الدعوة

فتاوى تشغل الأذهان

دعاء الرياح والعواصف كلمات عظيمة أوصى بها النبي

ادخار المال مباح ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به

لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلى

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، خلال الساعات، نرصد أبرزها في التقرير التالي، لكي يستفيد منها كل مسلم في حياته اليومية.

دعاء الرياح والعواصف.. يبحث كثير من الناس عن دعاء الرياح والعواصف في ظل ما تشهده معظم المحافظات المصرية اليوم من عواصف شديدة تصحبها الأتربة، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وأدعية عرف بـ دعاء الرياح.

وقد ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء يقال عند هبوب الرياح فعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ دعاء الريح: «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ» رواه مسلم.

ما الأعمال التى تجعلني مستجاب الدعاء؟

ما الأعمال التى تجعلني مستجاب الدعاء؟ .. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، أن هذه الأعمال منها أداء الفرائض وبر الوالدين وأكل الحلال، وكثرة الذكر وأن يكون المسلم عفى اللسان عن أعراض الناس كل تلك الاسباب لو تبعها الانسان لبارك له الله فى كلمته ولاقسم على الله لابره .

حكم الهبة للبنات

حكم الهبة للبنات.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: "أبي يريد كتابة كل أمواله للبنات فهل هذا يجوز؟".

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيانه حكم الهبة للبنات:" نعم هذا جائز.. لأنه على قيد الحياة وماله يتصرف فيه كيفما شاء"، موضحاً أن هذا الملك أطلق الله تبارك وتعالى يدي في التصرف فيه أمنحه لمن أشاء من الأولاد أو غيرهم، سواء أكان وقفاً أو صدقة وخلافه.

واستطرد أمين الفتوى قائلاً:" لكن علينا أن نراعي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء، فتصرف كفيما تشاء لكن ابتغِ تحقيق المصلحة فإن زدت أحد أبنائك يكون لمصلحة كفقر أو بر، وليس نكاية في أحد، فعمل القلب مهم وشرط النية إلا أن صحة التصرف موجود سواء صالحة أو غير صالحة".

ادخار المال في الإسلام .. دار الإفتاء تكشف الحكم والشروط والواجبات

قالت دار الإفتاء في فتواها، من خلال منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ادخار المال مباح ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به، مبينة أن المال هو عصب الحياة؛ لذلك بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال؛ فلا يكون الإنسان مسرفًا مبذرًا، ولا يكون بخيلًا شحيحًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29].

وشددت الحفاظ على المال بادخاره لأيّ غرض مباح أو للاستعانة به على قضاء بعض الحوائج التي تتطلب مالًا كثيرًا -كتزويج الأولاد- غير ممنوع شرعًا، بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.

حكم وضوء من يعاني سلس البول

ماذا يفعل من يعانى من وسواس سلس البول اذا سبب له الدخول المستمر إلى المرحاض .. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن من يعانى من سلس البول لايقوم من تبديل ملابسه حتى يرى عين النجاسة وننصح اذا بلغ الى هذه الدرجة من الوسوسة أن يتابع مع الطبيب المختص والاصل الطهر وما قام به من وضوء يكفيه .

أيهما أفضل الذبح أم إخراج المال للفقراء

سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول أيهما أفضل الذبح أم إخراج المال؟

وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الافضلية بين الذبح واخراج المال للفقراء وفقاً لما يجد الانسان نفسه ووفقاً لاحتياج ما يعطيهم هل هم فى حاجة للمال أم لا، وفي الذبح قربتان قربة الذبح وقربة اطعام الطعام وهى من أجل الأعمال وأرجاها للقبول.

هل غفوة النوم تبطل الوضوء؟

هل غفوة النوم تبطل الوضوء؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة بسرد آراء المذاهب الأربعة، وذلك على النحو التالى:

النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام

الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح.

والثانى: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيراً، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافاً للإمام الشافعى فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض.

الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعى ورواية عن الإمام أحمد.

وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلى، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان فى صلاة أم لا.