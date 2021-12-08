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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجزائر: لم نقدم احتجاجا على نتيجة مباراة مصر في كأس العرب

لقاء منتخب مصر والجزائر
لقاء منتخب مصر والجزائر

أكد صالح باي عبود، المتحدث الإعلامي باسم منتخب الجزائر، إن محاربي الصحراء لم يقدموا أي احتجاج بشأن نتيجة مباراة مصر في بطولة كأس العرب.

وقال “صالح”، في تصريحات متلفزة ببرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة “الحياة”، "الأهم التأهل للدور المقبل، وهذا ما حدث بعد الجولة الثانية بالنسبة لمنتخبي مصر والجزائر".

وكان منتخب مصر تعادل مع نظيره الجزائري بهدف لكل منهما، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لكأس العرب في قطر 2021.  

تأهل منتخب مصر أول المجموعة الرابعة بعد التعادل مع منتخب الجزائر فى كل شئ ، إلا ان قاعد اللعب النظيف أنصفت منتخب مصر بفارق إنذار وبطاقة حمراء عن الخضر.

ويلتقي منتخب مصر أمام الأردن فى ربع نهائي بطولة كأس العرب ، بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره المغربي فى الدور ذاته.

يفقد منتخب مصر خدمات أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق في ربع نهائي بطولة كأس العرب بداعي الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة صفراء في مباراة الجزائر.
 

منتخب مصر محمد الشناوي عمرو السولية دور المجموعات

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