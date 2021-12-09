سامي عبدالعزيز: عرض المسكوت عنه يجعل الإعلام المضاد يموت بالسكتة القلبية.. فيديو

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة صدى البلد واجهت تحديات حقيقية لا سيما «الأيام السودة مش عاوزين نفتكرها».



وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كتب مقالة بعنوان «صورة مصر واستثمارها» في جريدة الجمهورية غدا، مضيفا أن مصر الفترة الماضية كان تسويقها مستند إلى تاريخها وحضارتها في المقام الأول، لكن مصر حاليا أصبح لها مجموعة ملامح أساسية، استقرار الدولة بالإضافة إلى الثقة المتبادلة بين الجيش والشرطة والشعب وهو دليل على أن اختراق مصر أصبح صعبا، فضلا عن ارتباط اسم مصر بالمشروعات العملاقة.



واقترح أستاذ إعلام على الإعلامي أحمد موسى، عرض حلقة نقاشية لسماع وجهات النظر المختلفة، مؤكدا أن مصر أصبحت تواجه المشاكل بمنتهى الجرأة «لا تدفن رأسك في الرمال».



فيما أبدى أحمد موسى، استعداده لعرض الحلقة النقاشية، قائلا: «أنا جاهز.. ليس لدينا إلا تنظيم واحد إرهابي فقد لا يمكن يكون معانا إنما أي حد أهلا وسهلا».



ولفت إلى أن الجزء المسكوت عنه يسمح للإعلام المضاد بالتدخل ولكن عرضه يجعله يموت بالسكتة القلبية.



